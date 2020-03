NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 70 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa reflektiert mit ihrer angehobenen Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) das besser als erwartet ausgefallene Jahr 2019. Ungeachtet dessen sei die Aktie teuer mit einem 20-prozentigen Bewertungsaufschlag zum Sektor. Dies schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 16:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

