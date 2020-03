Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es als führendes Unternehmen der Everest Group PEAK Matrix im Healthcare IT Security Services Assessment (Bewertung von IT-Sicherheitsdiensten im Gesundheitswesen) mit Service Provider Landscape 2020 (Dienstleister-Landschaft 2020) positioniert wurde.

Wipro wurde als führendes Unternehmen positioniert, das auf seinen ausgewogenen Portfolios im Bereich der IT-Sicherheit basiert, um Unternehmen im Gesundheitswesen eine umfassende Sicherheitstransformation zu ermöglichen. Wipro bleibt durch seine fortgesetzten Investitionen in Sicherheitslösungen der nächsten Generation und durch Industriepartnerschaften zur Verbesserung seines Angebotsportfolios an der Spitze der Entwicklung. Wipro hat sein starkes gesundheitsspezifisches Cybersicherheits-Framework in Beratungsprojekten für eine verbesserte Kundenbetreuung wirksam eingesetzt.

Der Bericht bewertete die Fähigkeiten von 13 IT-Sicherheitsdienstleistern im Gesundheitswesen weltweit und stellte sie auf der Grundlage verschiedener Visionen und Fähigkeiten sowie marktauswirkungsbezogener Parameter auf der Grundlage der Everest Group PEAK Matrix dar.

Mohd Ehteshamul Haque, Senior Vice President und Global Head Healthcare and Services Vertical, Wipro Limited sagte: "Unsere innovative Plattform zur Cyber-Abwehr, die mehrere Cloud-Umgebungen integriert, hat Kunden aus dem Gesundheitswesen bei ihrer Cloud-Migration in den Bereichen Sicherheitsabwicklung, Sicherheitsüberwachung und Risikosteuerung unterstützt. Unser Partnerschafts-Ökosystem hat uns geholfen, unsere differenzierten Verifizierungs- und Validierungsfähigkeiten gemeinsam zu erneuern, und hat uns die Flexibilität gegeben, unseren Kunden im Gesundheitswesen ergebnisorientierte Preismodelle anzubieten. Unser Rating als "Leader" unterstreicht den Erfolg unserer Strategie in diesem Segment."

Chunky Satija, Vice President, Everest Group sagte: "Angesichts der zunehmenden Datenschutzverletzungen und der zunehmenden Bedenken der Patienten hinsichtlich des Datenschutzes haben die Organisationen des Gesundheitswesens erkannt, dass Sicherheit nicht nur ein IT-Risiko, sondern auch eine kritische geschäftliche Herausforderung ist. Die Bewältigung dieser Probleme wird dadurch erschwert, dass Daten in Silos gespeichert werden, dass es an talentierten Mitarbeitern im Sicherheitsbereich mangelt und weil es nicht möglich ist, das Bewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen, um allumfassende Sicherheitskontrollen einzuführen. Wipros Investitionen in internes geistiges Eigentum, ein starkes beratungsorientiertes Engagement und Talentmanagement sowie seine Fähigkeit, mit den Herausforderungen vor Ort umzugehen, haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen bei Firmen im Gesundheitswesen, die einen strategischen Partner für Cybersicherheitsdienste suchen, immer mehr Beachtung findet."

