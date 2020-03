Das neue Coronavirus verursacht eine Knappheit an Containern, berichtete ABN AMRO in ihrem Newsletter Insights basierend auf Daten von der Nachrichtenagentur Reuters. Die in China ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werden einen Stillstand der Logistikketten verursachen und viele Container werden in den chinesischen Häfen bleiben und können nicht geladen werden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...