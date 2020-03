Gebrandetes eCommerce-Tracking-Portal ermöglicht Einzelhändlern die Kontrolle und Optimierung der Kundenerfahrung nach dem Kaufabschluss

Metapack, der weltweit führende Anbieter von eCommerce-Delivery-Technologie, bringt heute den Metapack Delivery Tracker auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein neues gebrandetes Tracking-Portal, mit dem globale Marken und Retailer den Lieferprozess für Kunden optimieren, Rückfragen zu Lieferungen reduzieren und den Customer Lifetime Value steigern können. Delivery Tracker lässt sich nahtlos in jede Onlineshopping-Umgebung integrieren so können Verbraucher den Lieferstatus ihrer Pakete in 17 Sprachen und für über 470 Versanddienstleister weltweit verfolgen, ohne die Website des Händlers zu verlassen. Delivery Tracker dient Händlern auch als effektives Marketinginstrument: Den Kunden können maßgeschneiderte Promotions und Werbebotschaften anzeigt werden, um Folgekäufe anzustoßen.

"Für viele Onlinehändler endet die Kundenkommunikation mit der Auftragsbestätigung per E-Mail. Wir glauben, dass hier Potenzial verschenkt wird. Bei Metapack verfolgen wir das Ziel, ein nahtloses Markenerlebnis zu schaffen vom Checkout über die Sendungsverfolgung bis hin zu Lieferung und Retourenmanagement. Delivery Tracker ist ein großer Schritt zur Erfüllung dieses Versprechens", so Duncan Licence, VP of Global Product bei Metapack. "Mit Delivery Tracker heben wir die Sendungsverfolgung auf eine neue Stufe. Wir bieten Online-Shoppern eine bessere Sichtbarkeit, intuitivere Statusmeldungen und eine insgesamt positivere Zustellerfahrung."

Vollständig integriert mit über 350.000 Standorten für "Online kaufen, vor Ort abholen"

Delivery Tracker wird komplett mit Zustelldaten und passenden Statusmeldungen für mehr als 350.000 PUDO-Standorte (Pick-up/Drop-off) weltweit ausgeliefert. Jeder Händler kann die Daten für seine Filialen nahtlos laden. Delivery Tracker informiert Kunden, wenn ihre Bestellung abholbereit ist, und teilt ihnen den Abholort, die Öffnungszeiten und die Kontaktinformationen mit. Das leistungsstarke Tool ermöglicht es Händlern, den Store Traffic anzukurbeln und die Verkaufszahlen weiter zu steigern.

Integrierte Marketingfunktionen erhöhen den Umsatz und leiten Folgegeschäfte ein

Mit Delivery Tracker können Marken und Einzelhändler ihre Produkte innerhalb der Delivery-Tracking-Plattform über Anzeigen bewerben. So wird eine neue Einnahmequelle erschlossen, die nicht genutzt werden kann, wenn Kunden den Lieferstatus über die Seite des Paketanbieters prüfen.

Ein nahtloses Markenerlebnis von der Filiale über den Warenkorb bis zur Lieferung

Mit Delivery Tracker schaffen Einzelhändler ein konsistentes Markenerlebnis über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, da der Kunde sein Paket über die Händler-Website verfolgt.

Einfache Implementierung in jede eCommerce-Umgebung

Delivery Tracker zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Responsive Design aus. Wir stellen Händlern eine erstklassige Lösung zur Verfügung, die jede Phase der Lieferungsverfolgung lückenlos abdeckt. Darüber hinaus punktet das Portal mit einer nahtlosen, optisch hochwertigen Benutzererfahrung.

Vorteile für Verbraucher:

Sendungsverfolgung in Echtzeit für über 470 Versanddienstleister und 5.500 Zustellservices in 220 Ländern und Regionen

BOPIS-Unterstützung (Buy Online, Pick-Up In Store) für über 350.000 PUDO-Standorte

Standardisierte Meldungen zum Zustellstatus, unabhängig vom Versanddienstleister

In 17 Sprachen übersetzte Lieferstatusmeldungen

Vorteile für Onlinehändler:

Ein einheitliches Markenerlebnis vom Checkout bis zur Lieferung

Weniger kosten- und zeitaufwändige Kundenrückfragen zum Bestellstatus

Höhere Kundenzufriedenheit durch eine verbesserte Lieferungstransparenz

Steigerung des Umsatzes durch händlerspezifische Werbeinhalte und -links

Weitere Informationen zu Delivery Tracker finden Sie unter https://www.metapack.com/tracking/

Über Metapack

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 unterstützt Metapack eCommerce- und Versandunternehmen dabei, die gestiegenen Anforderungen der Verbraucher an die Lieferung zu erfüllen und dabei die betriebliche Effizienz kontinuierlich zu optimieren. Die SaaS-Lösung von Metapack bietet eine breite Palette personalisierter Zustelldienste, von der globalen Bestellungsverfolgung über vereinfachte Retourenverfahren bis hin zu einem Katalog mit 470 Paketdienstleistern und 5.500 Zustelldiensten, die jedes Land weltweit umfassen. Dank Metapack werden jährlich mehr als 550 Millionen Pakete von vielen der weltweit führenden eCommerce-Händler verschickt. Metapack ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Stamps.com (Nasdaq: STMP).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200302006066/de/

Contacts:

Julie Kirby

Ascendant Communications

jkirby@ascendcomms.net

07956 955625