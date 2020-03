HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Covestro nach den jüngsten Kursverlusten von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber auf 34 Euro belassen. Seit einer Abstufung am Jahresanfang seien die Aktien des Chemieproduzenten um 14 Prozent gefallen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund sei der allgemeine Ausverkauf an den Börsen wegen des Coronavirus gewesen. Sollte es in Europa aber keine ausgeprägte Rezession geben, dann dürfte Covestro das untere Ende der in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) von 1 bis 1,5, Milliarde Euro voraussichtlich erreichen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0006062144

COVESTRO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de