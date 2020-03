The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0ZCM8 ERSTE GP BNK 13-20 FLR320 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KE83 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8887 NORDLB 7PH.BD. 20/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3Y45 LB.HESS.THR.CARRARA03F/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3YW3 LB.HESS.THR.CARRARA03A/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3YX1 LB.HESS.THR.CARRARA03B/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3YZ6 LB.HESS.THR.CARRARA03D/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3ZC2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4FV9 HCOB KMZ 1 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US30231GAG73 EXXON MOBIL CORP. 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US459200HA23 INTL BUS. MACH. 11/21 BD01 BON USD NCA IBMK XFRA US459200JF91 INTL BUS. MACH. 16/21 BD01 BON USD NCA WBCS XFRA US961214DJ92 WESTPAC BKG 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA US961214DL49 WESTPAC BKG 17/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS1574051105 BK OF ENGLD 17/20MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000HVB1VL4 UC-HVB FIXANL 20 BD02 BON NZD NCA XFRA US459200JW25 IBM 19/21 BD02 BON USD NCA MSNB XFRA US571748AY80 MARSH+MCLENNAN COS. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US78012KCB17 ROYAL BK CDA 15/20 MTN BD02 BON USD NCA RYCE XFRA US78012KCC99 ROYAL BK CDA 15/20FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA US84857LAA98 SPIRE 17/24 BD02 BON USD NCA XFRA XS1574156623 PFIZER INC. 17/20 BD02 BON EUR NCA 3NU XFRA DK0061155785 ASTRALIS GROUP A/S DK-,01 EQ01 EQU EUR Y