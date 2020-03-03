FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IJIA XFRA GB00B1L8B624 EI GROUP LS -,025
XFRA CA11144V1058 BROADWAY GOLD MINING O.N.
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IJIA XFRA GB00B1L8B624 EI GROUP LS -,025
XFRA CA11144V1058 BROADWAY GOLD MINING O.N.
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