FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IJIA XFRA GB00B1L8B624 EI GROUP LS -,025

XFRA CA11144V1058 BROADWAY GOLD MINING O.N.

