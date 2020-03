Als die am Montag mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart verliert Allianz bis zum Mittag über 1 Prozent und notiert bei rund 192,40 Euro. Das bedeutet Stand jetzt einen Platz im Mittelfeld des DAX, jedoch auch den fünften Verlusttag in Folge. Laut veröffentlichten Zahlen konnte die Allianz auf dem deutschen Markt einen Umsatzsprung verzeichnen - wirklich stützen kann das die Aktie jedoch nicht. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...