Zum Wochenstart hat der TecDAX ein kleines Plus über die Ziellinie gerettet. Das allein reicht noch nicht, um die Chance auf ein Ende der scharfen Korrektur nennenswert zu vergrößern. Es könnte ein Anfang sein, aber der Index war am Montag "all over the map", mal weit im Plus, mal weit im Minus.

