Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA I

Die EZB will gegebenenfalls eingreifen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abzufedern. Die sich rasch entwickelnde Lage seit dem Ausbruch des Coronavirus bringe Risiken für das wirtschaftliche Wachstum und "das Funktionieren der Finanzmärkte mit sich", erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde. "Wir sind bereit, angemessene und gezielte Maßnahmen zu ergreifen", wenn dies notwendig sei, so Lagarde. Der EZB-Rat wird seine nächste Sitzung am 12. März abhalten. Beobachter sind jedoch skeptisch, dass die Zentralbank angesichts ihrer ohnehin schon sehr lockeren Geldpolitik noch viel tun kann. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat derweil am Dienatag den Leitzins um 25 Basispunkte auf ein neues Rekordtief von 0,50 Prozent gesenkt. Weitere Maßnahmen werden folgen, wie Zentralbankgouverneur Philip Lowe signalisierte und weiter: "Wir erwarten, dass der weltweite Ausbruch des Coronavirus die Fortschritte Australiens auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und zum Inflationsziel verzögert". Damit ist die RBA die erste Zentralbank eines Industrielandes, die als Reaktion auf das Coronavirus die Zinsen gesenkt hat.

TAGESTHEMA II

Die Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten treten am Dienstag beim sogenannten Super Tuesday bei Vorwahlen in 14 Bundesstaaten gegeneinander an. An dem Superwahltag wird rund ein Drittel aller Delegiertenstimmen zur Wahl des Präsidentschaftskandidaten vergeben. Das ist mehr als an jedem anderen Wahltag. Großer Favorit ist der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, den Meinungsforscher unter anderem in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Kalifornien und Texas vorne sehen. In Umfragen folgen Ex-Vizepräsident Joe Biden, der Medienmilliardär Michael Bloomberg und die Senatorin Elizabeth Warren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

=== PROG PROG PROG GESAMTJAHR* Gj19 ggVj Zahl Gj18 EBIT vor Sondereffekten 1.104 -1% 12 1.113 Ergebnis nach Steuern 762 +2% 10 745 Ergebnis nach Steuern/Dritten 758 +4% 5 728 Ergebnis je Aktie 3,37 +5% 16 3,21 Dividende je Aktie 0,71 +1% 12 0,70 * Umsätze bereits am 16.Januar berichtet

Weitere Termine:

06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis

06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK)

07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 3Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Hypoport AG, Jahresergebnis

- MBB SE, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Novartis: 2,95 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 07:45 BIP 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/+1,1% gg Vj 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,7% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,4% zuvor: 7,4%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,035 Mrd EUR, davon: 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 11:30 DE/Auktion von inflationsindexierten Anleihen, davon: 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 250 Mio EUR 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.903,50 -1,21 S&P-500-Future 3.057,40 -0,25 Nikkei-225 21.082,73 -1,22 Schanghai-Composite 2.988,73 0,60 +/- Ticks Bund -Future 177,52 19 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.857,87 -0,27 DAX-Future 12.049,00 0,53 XDAX 12.054,62 0,54 MDAX 25.348,33 -0,07 TecDAX 2.857,55 0,31 EuroStoxx50 3.338,83 0,28 Stoxx50 3.074,89 0,49 Dow-Jones 26.703,32 5,09 S&P-500-Index 3.090,23 4,60 Nasdaq-Comp. 8.952,17 4,49 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,33% -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Asblick: Mit einer volatilen Bodenbildung rechnen Händler am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten. Die Rally von rund 1.300 Punkten beim Dow-Jones-Index am Vorabend werde man wohl nicht nachvollziehen, heißt es. Kurstreiber sind weiterhin die sich verdichtende Hinweise auf baldige geldpolitische Lockerungen durch die Notenbanken sowie fiskalpolitische Impulse. In Australien hat die Notenbank bereits die Zinsen gesenkt. Für die USA rechnen die Analysten von Goldman Sachs mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte und das noch vor der offiziellen Sitzung am 17. und 18. März.

Rückblick: Kaum verändert - Einerseits setzten die Investoren auf geldpolitische Lockerungen durch die Notenbanken sowie fiskalpolitische Impulse zur Abfederung der Folgen der Coronaepidemie für die Wirtchaft. Andererseits gab es auch Zweifel, in wie weit die der Kombination aus Nachfrage- und Angebotsschock entgegenwirken kann. Im Handel machten Spekulationen die Runde, dass die Notenbanken am Mittwoch in einer konzertierten Aktion die Leitzinsen senken könnten. Unter Druck standen Aktien von Fluggesellschaften. Lufthansa fielen um 6,5 Prozent. Die Aktie litt unter der Aussage, dass die Ergebnisbelastung durch das Virus noch nicht abschätzbar sei. Air France-KLM büßten 7,8 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach starken Geschäftszahlen ging es für Rheinmetall um 2,3 Prozent nach oben. Morphosys gewannen 2,2 Prozent; hier stützte, dass die US-Zulassungsbehörde FDA ein Krebsmittel vorrangig für eine Zulassung prüft. MAN machten einen Sprung von 24,3 Prozent nach oben, nachdem VW angekündigt hatte, dass die Lkw-Tochter Traton ihre Marke MAN vollständig übernehmen will. Deutsche Börse stiegen gegen die Tendenz um 1,7 Prozent. Die durch die Virus-Epidemie ausgelöste Volatilität ist eine gute Nachricht für den Börsenbetreiber. Nach dem Absturz in der Vorwoche erholten sich QSC um 8 Prozent, gestütz von einem laut der Commerzbank etws besser als erwartet ausgefallenen freien Cashflow.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigten sich gegen eine sehr feste breite Tendenz nach guten US-Vorgaben Deutz (-1,6 Prozent) und Grammer (-3 Prozent) schwächer. Der Motorenbauer Deutz rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatz- und Margenrückgang. Der Automobilzulieferer Grammer kürzt für 2019 die Dividende. Zudem geht das Unternehmen von einem sehr schwachen Jahresauftakt 2020 aus.

USA / WALL STREET

Hausse - Nach der Woche mit den heftigsten Abschlägen seit der Finanzkrise kam es zu einer Gegenbewegung. Treiber waren Hoffnungen auf fiskalische Hilfen der Staaten im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronaepidemie, aber noch mehr von den Notenbanken. Es gab Spekulationen über ein gemeinsames Vorgehen der wichtigsten Zentralbanken, um dem Konjunkturabschwung durch das Coronavirus zu begegnen. Wie sehr die Konjunktur Stimuli gebrauchen könnte, verdeutlichten "Horrordaten" aus China. Dort waren Einkaufsmanagerindizes auf historische Tiefststände eingebrochen. Zudem hat die OECD wegen der Epidemie ihre globalen Wachstumsprognosen deutlich gesenkt. Apple schossen um 9,3 Prozent auf 298,78 Dollar nach oben. Oppenheimer hatte die Aktie auf "Outperform" erhöht mit Kursziel 320 Dollar. Mit Tesla erholte sich ein weiterer zuletzt arg gebeutelter Wert, der Kurs schoss um 11,3 Prozent in die Höhe, allerdings nach einem Minus von 25,9 Prozent an den Vortagen. GE profitierten wie Apple von einem positiven Analystenkommentar und stiegen um 3 Prozent. Gilead Sciences legten um 8,7 Prozent zu. Das Biotechnologieunternehmen übernimmt Forty Seven - deren Aktien haussierten um 61,9 Prozent.

Mit der Entspannung am Aktienmarkt gaben die Rentennotierungen im Tagesverlauf anfängliche Gewinne wieder ab. Vor dem dem Hintergrund möglicherweise sinkender Leitzinsen in den USA seien Anleihen zunächst gesucht gewesen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere stagnierte letztlich bei 1,16 Prozent, hatte aber bereits bei 1,09 Prozent gelegen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.