Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienatag den Leitzins um 25 Basispunkte auf ein neues Rekordtief von 0,50 Prozent gesenkt. Weitere Maßnahmen werden folgen, wie Zentralbankgouverneur Philip Lowe signalisierte und weiter: "Wir erwarten, dass der weltweite Ausbruch des Coronavirus die Fortschritte Australiens auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und zum Inflationsziel verzögert". Damit ist die RBA die erste Zentralbank eines Industrielandes, die als Reaktion auf das Coronavirus die Zinsen gesenkt hat.

Die Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten treten am Dienstag beim sogenannten Super Tuesday bei Vorwahlen in 14 Bundesstaaten gegeneinander an. An dem Superwahltag wird rund ein Drittel aller Delegiertenstimmen zur Wahl des Präsidentschaftskandidaten vergeben. Das ist mehr als an jedem anderen Wahltag. Großer Favorit ist der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, den Meinungsforscher unter anderem in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Kalifornien und Texas vorne sehen. In Umfragen folgen Ex-Vizepräsident Joe Biden, der Medienmilliardär Michael Bloomberg und die Senatorin Elizabeth Warren.

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.068,80 +0,12% Nikkei-225 21.082,73 -1,22% Hang-Seng-Index 26.318,48 +0,10% Kospi 2.014,15 +0,58% Shanghai-Composite 2.989,74 +0,63% S&P/ASX 200 6.435,70 +0,69%

Hoffnungen auf Konjunkturstimuli verhelfen den meisten Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag zu einer Erholung, wobei diese bei weitem nicht so fulminant ausfällt wie am Montag an der Wall Street. Die Analysten der Commerzbank vermuten, dass der Spielraum Chinas für Konjunkturmaßnahmen begrenzt ist, nicht zuletzt wegen der hohen Verschuldung des Landes. Auch dürfte sich der Beschluss eines Maßnahmenpakets hinziehen. Die australische Zentralbank (RBA) hat derweil schon gehandelt und die Zinsen gesenkt. Kursverluste der schwergewichteten Banken bremsten aber den Anstieg der Börse in Sydney. Den Geldinstituten erschweren niedrige Zinsen das traditionelle Geschäft. Gegen die positive regionale Tendenz gibt der Nikkei-225 in Tokio anfängliche Gewinne ab und tendiert leichter. Belastet wird der Index vom starken Yen. In Hongkong springen die Aktien von Alibaba Health Information Technology als Nutznießer der Corona-Epidemie um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Wettbewerber Ping An Healthcare & Technology rücken um rund 3 Prozent vor. Die chinesische Regierung hat die Erstattung telemedizinischer Leistungen durch die Krankenversicherungen genehmigt.

Microchip Technology fielen auf nasdaq.com um 1,3 Prozent, nachdem das Unternehmen wegen der Coronavirus-Epidemie von einer schwachen Nachfrage in Asien, besonders in China, berichtet hatte. Daher dürfte der Umsatz im vierten Geschäftsquartal stagnieren. Bislang war Microchip von einem Wachstum um 2 bis 9 Prozent verglichen mit dem Vorquartal ausgegangen, während Analysten einen Umsatzanstieg um 4,9 Prozent erwartet hatten. Die Ergebnisprognose je Aktie kassierte das Unternehmen.

Newell Brands fielen um 1,7 Prozent. Das Unternehmen wurde von der US-Börsenaufsicht SEC aufgefordert, seine Vertriebs- und Bilanzierungspraktiken der vergangenen vier Jahre zu erläutern und entsprechende Dokumente einzureichen.

Auch die französische Talend hat Ärger mit der SEC. Die ADR des Unternehmens fielen um 3,5 Prozent, nachdem es mitgeteilt hatte, dass es seine Finanzausweise überarbeiten müsse und deshalb die Frist zur Einreichung bei der Börsenaufsicht nicht einhalten könne.

DJIA 26.703,32 5,09 1293,96 -6,43 S&P-500 3.090,23 4,60 136,01 -4,35 Nasdaq-Comp. 8.952,17 4,49 384,80 -0,23 Nasdaq-100 8.877,98 4,92 416,14 1,66 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,72 Mrd 2,46 Mrd Gewinner 2.477 716 Verlierer 542 2.308 Unverändert 32 43

Hausse - Nach der Woche mit den heftigsten Abschlägen seit der Finanzkrise kam es zu einer Gegenbewegung. Treiber waren Hoffnungen auf fiskalische Hilfen der Staaten im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronaepidemie, aber noch mehr von den Notenbanken. Es gab Spekulationen über ein gemeinsames Vorgehen der wichtigsten Zentralbanken, um dem Konjunkturabschwung durch das Coronavirus zu begegnen. Wie sehr die Konjunktur Stimuli gebrauchen könnte, verdeutlichten "Horrordaten" aus China. Dort waren Einkaufsmanagerindizes auf historische Tiefststände eingebrochen. Zudem hat die OECD wegen der Epidemie ihre globalen Wachstumsprognosen deutlich gesenkt. Apple schossen um 9,3 Prozent auf 298,78 Dollar nach oben. Oppenheimer hatte die Aktie auf "Outperform" erhöht mit Kursziel 320 Dollar. Mit Tesla erholte sich ein weiterer zuletzt arg gebeutelter Wert, der Kurs schoss um 11,3 Prozent in die Höhe, allerdings nach einem Minus von 25,9 Prozent an den Vortagen. GE profitierten wie Apple von einem positiven Analystenkommentar und stiegen um 3 Prozent. Gilead Sciences legten um 8,7 Prozent zu. Das Biotechnologieunternehmen übernimmt Forty Seven - deren Aktien haussierten um 61,9 Prozent.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,88 -4,0 0,92 -31,9 5 Jahre 0,92 -2,2 0,94 -100,8 7 Jahre 1,05 -1,4 1,07 -119,6 10 Jahre 1,15 -0,9 1,15 -129,9 30 Jahre 1,70 2,5 1,68 -136,5

Mit der Entspannung am Aktienmarkt gaben die Rentennotierungen im Tagesverlauf anfängliche Gewinne wieder ab. Vor dem dem Hintergrund möglicherweise sinkender Leitzinsen in den USA seien Anleihen zunächst gesucht gewesen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere stagnierte letztlich bei 1,16 Prozent, hatte aber bereits bei 1,09 Prozent gelegen.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:35 % YTD EUR/USD 1,1145 +0,1% 1,1139 1,1065 -0,6% EUR/JPY 120,25 -0,3% 120,65 119,86 -1,4% EUR/GBP 0,8711 -0,3% 0,8734 0,8630 +2,9% GBP/USD 1,2792 +0,3% 1,2756 1,2819 -3,5% USD/JPY 107,88 -0,4% 108,32 108,33 -0,8% USD/KRW 1194,56 +0,4% 1189,34 1190,82 +3,4% USD/CNY 6,9810 +0,3% 6,9610 6,9700 +0,3% USD/CNH 6,9824 +0,4% 6,9580 6,9719 +0,2% USD/HKD 7,7814 +0,0% 7,7811 7,7812 -0,1% AUD/USD 0,6546 +0,2% 0,6534 0,6534 -6,6% NZD/USD 0,6259 +0,1% 0,6252 0,6239 -7,0% Bitcoin BTC/USD 8.774,76 -1,7% 8.922,26 8.611,26 +21,7%

Der Dollar war klarer Verlierer der Zinssenkungsfantasie in den USA. Der ICE-Dollarindex büßte 0,8 Prozent ein. Der Euro stieg mit 1,1127 Dollar auf den höchsten Stand seit sechs Wochen.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,64 46,75 +1,9% 0,89 -21,1% Brent/ICE 52,48 51,90 +1,1% 0,58 -18,9%

Die Ölpreise verbuchten nach dem jüngsten Einbruch den höchsten Preissprung des Jahres. In der Vorwoche waren die Preise um rund 15 Prozent eingeknickt. Die Hoffnung auf Maßnahmen der Notenbanken zur Abfederung negativer konjunktureller Auswirkungen durch das Coronavirus stütze das Sentiment, hieß es. Zudem erwarteten Händler, dass die Opec im Verbund mit weiteren Ölförderstaaten im späteren Wochenverlauf zusätzliche Produktionskürzungen beschließen wird. WTI stieg um 4,4 Prozent auf 46,75 Dollar. Brent verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 51,90 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.595,31 1.589,75 +0,3% +5,56 +5,1% Silber (Spot) 16,79 16,75 +0,3% +0,04 -5,9% Platin (Spot) 870,70 862,75 +0,9% +7,95 -9,8% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,1% +0,00 -6,9%

Der Goldpreis legte mit der umgehenden Zinssenkungsfantasie zwischenzeitlich zu. Doch dann gab das Edelmetall wieder alle Aufschläge ab und stagnierte im späten Handel bei 1.586 Dollar. Bereits zuletzt war der Preis gesunken, obwohl Gold als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gilt. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass sich Investoren von Goldbeständen trennen mussten, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen.

