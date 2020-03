NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric mit "Hold" und einem Kursziel von 97 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Elektrotechnikkonzern zeichne sich durch ein fortschrittliches Portfolio, eine steigende Profitabilität und einen starke Free Cashflow aus, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts einer Bewertung, die dem Höhepunkt der letzten zehn Jahre nahe liege, seien diese Qualitäten aber bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 14:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

