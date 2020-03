FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion rechnet im laufenden Jahr weiter mit guten Geschäften und geht von einem moderaten Umsatzanstieg aus. Der Konzern profitiert vom boomenden Online-Handel und den daraus folgenden umfangreichen Investitionen in Lager- und Logistikflächen der Kunden. Daher dürfte die Marktdynamik in der Sparte Lieferkettenlösungen anhalten, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mit. Außerdem geht das Management davon aus, dass sich das konjunkturelle Umfeld verbessere und sich der Weltmarkt für Flurförderzeuge stabilisiere. Die Aktie legte vorbörslich um fast 2 Prozent zu.



Kion rechnet deshalb 2020 mit einem Umsatz zwischen 8,65 und 9,25 Milliarden Euro, nach 8,81 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll 2020 zwischen 770 und 850 Millionen Euro liegen und damit bestenfalls auf Höhe des Niveaus 2019. Verantwortlich seien hier Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäfts, die sich negativ auf das Ebit auswirkten, heißt es. Den Auftragseingang im laufenden Jahr beziffern die Frankfurter auf 9,05 bis 9,75 Milliarden Euro. 2019 waren es, wie bereits bekannt, 9,1 Milliarden. Der Konzern hatte im Januar vorläufige Zahlen bekannt gegeben.



Auswirkungen des neuartigen Coronavirus seien in den Prognosen noch nicht eingerechnet, weil laut Unternehmen eine "valide Abschätzung" der Folgen derzeit noch nicht möglich sei.



Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Konzern unterm Strich einen Gewinn von knapp 445 Millionen Euro und damit 10,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt etwas mehr erwartet. Während die Sparte für Gabelstapler und Dienstleistungen nicht an das gute Vorjahresniveau anknüpfen konnte, lief es für den Konzern im Segment Lieferkettenlogistik besser. Das Management schlägt für 2019 eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie vor, im Vorjahr waren es noch 1,20 Euro.



Im laufenden Jahr will das Management verstärkt in beide Segmente, Flurförderzeuge und Lieferkettenlogistik, investieren, wobei der Ausbau des Geschäfts in China dabei eine Schlüsselrolle spielt. 100 Millionen Euro gibt Kion dabei für den Bau eines zusätzlichen Werks für Schwerlastgabelstabler im ostchinesischen Jinan aus. Für weitere 100 Millionen Euro etwa hat der Konzern gerade erst ein auf Logistikanwendungen spezialisiertes britisches Software-Unternehmen gekauft.



"Mit diesen wichtigen strategischen Investitionen stärken wir langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit", erklärte Kion-Chef Gordon Riske. "Wir erwarten, dass langfristig die weltweite Nachfrage nach Flurförderzeugen jährlich rund 4 Prozent und die Nachfrage bei Supply Chain Solutions im hohen einstelligen Bereich wachsen wird."/knd/mne/jha/

