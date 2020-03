Der Goldpreis startete gestern eine Erholung, die aber zum Handelsende an Kraft verlor. Das gleiche Bild sah man bei Silber. Auch der Silberpreis konnte zunächst fester in den Tag starten, konnte am Schluss aber nur noch ein kleines Plus ins Ziel retten. Anders sah es hingegen bei den Minenaktien aus. Sie erholten sich auf breiter Front. Der GDX verbuchte ein Plus von fünf, der GDXJ sogar von sechs Prozent. Ein erster Schritt in die richtige Richtung.Derweil diskutieren Experten darüber, ob das ...

