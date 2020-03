Die 100 wichtigsten Industrieunternehmen Deutschlands



Mittelstandsdatenbank veröffentlicht Ranking



Hans Beckhoff steht mit seinem Unternehmen auf dem ersten Rang der Mittelstandsliste der Industrie. Mittelstandsliste: Mehr als die Hälfte der 10.000 wichtigsten Mittelständler in Deutschland zählen zum Industriesektor. Die Researchredaktion von DDW hat jetzt die Top-100 von ihnen ermittelt.



Gelistet wird die Rangfolge anhand des auf neutraler Datenbasis erhobenen DDW-Scoringindex des Ranking "Mittelstand 10.000", der sich aus 19 Unternehmenskennzahlen wie Umsatz, Mitarbeiterzahl, F&E-Anteil, Hochschulkooperationen oder Onlineaktivitäten ergibt. Es werden Unternehmen berücksichtigt, die mehrheitlich in deutschem Unternehmerbesitz sind und weniger als eine Milliarde Euro Jahresumsatz erwirtschaften.



Industrie ist führend im deutschen Top-Mittelstand



Insgesamt machen die Industrieunternehmen mit 52 Prozent die Mehrheit der 10.000 Top-Mittelstandsbetriebe in Deutschland aus (Handel: 17 Prozent, Dienstleistung: 31 Prozent). Zusammen erwirtschaften die 5.216 gelisteten Industrieunternehmen 586,6 Milliarden Euro Jahresumsatz und beschäftigen weltweit über 2,6 Millionen Mitarbeiter. Nach Branchen stellen sich die wichtigsten Zweige der Industriefirmen der von DDW ermittelten 10.000 wichtigsten Mittelstandsunternehmen so dar:



1. Maschinenbau 440 Unternehmen



2. Komponenten 325 3. Elektrotechnik 263 4. Automobilzulieferer 231 5. Textilindustrie 155.



Automatisierungsexperte steht auf dem ersten Platz



Mit einem Scoringwert von 856,8 Punkten findet sich die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG aus Verl auf Position Platz 1 im DDW-Mittelstandsranking. Den kontinuierlichen Unternehmenserfolg verdankt Inhaber Hans Beckhoff in besonderem Maße der konsequenten Technologieorientierung - wie dem Antriebssystem XPlanar. Es besteht aus frei beweglichen Produktträgern, die über Planarkacheln schweben, und die eine verschleiß- und abriebfreie Bewegung für die Verpackungs- und die Montagetechnik ermöglichen. Laut Beckhoff wird damit "die Idee des Fliegenden Teppichs wird zur Wirklichkeit."



Platz 2 gehört der Borgers Group, einem Automobilzulieferer aus Bocholt, die eine Punktzahl von 834,5 erreicht. Die Nummer 3 gehört mit 824,5 Punkten den Essener Automatisierungsspezialisten der ifm Stiftung & Co. KG. Es folgen die Windmöller & Hölscher Gruppe auf Rang 4, die Ardex GmbH auf Rang 5 und die Fischerwerke GmbH & Co. KG auf dem sechsten Rang.



Das vollständige Top-100-Ranking ist hier auf dem Unternehmerportal von Die Deutsche Wirtschaft veröffentlicht. Die gesamte Mittelstandsliste mit den 10.000 wichtigsten Unternehmen ist zudem im Leserdienst im Excelform erhältlich. Die Deutsche Wirtschaft ist das Unternehmermedium für Mittelstand und Familienunternehmen.



