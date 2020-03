München (ots) - Strategische Kommunikation beschreibt gemäß des Münchner Marketing-Dienstleisters trivero Kommunikation eine in sich schlüssige List, die einerseits Mitbewerber auf die Plätze verweisen und so das eigene Revier behaupten soll. Andererseits soll sie Interessenten, Kunden und Wettbewerbern fachliche Aufmerksamkeit derart abgewinnen, dass zugleich Image und Markenkern gestärkt werden. Durch Häufigkeit und Präsenz allein, wie die Nutzung sozialer Medien geschäftlich oft verstanden wird, lässt sich dies nicht erreichen. Denn solange dort kein Dialog entsteht oder gepflegt wird, unterstreichen regelmäßige Beiträge in sozialen Medien nur das Mitspielen. Preiskämpfe oder Personalengpässe wirksam zu überkommen - oftmals vorrangiges unternehmerisches Ziel - kann ohne individuelle Marketing-Strategie nicht erreicht werden."Kommunikations-Strategien, die Marken-Images gezielt durch die Deutungshoheit bei relevanten Themen fördern oder entscheidende Wettbewerbsvorteile mit charmantem Nachdruck pointiert herausstellen, sind für das Mittelstands-Marketing Mangelware. Doch gerade im Verdrängungswettbewerb sind solche Strategien mit emotionaler Substanz erfolgsentscheidend, auch durch deren Innenwirkung für KollegINNen und MitarbeiterINNEN", so der Kommunikationswissenschaftler Tobias Koch. Voraussetzung hierfür in Zeiten extremer Medien-, Informations- und Meinungsdichte sei jedoch branchenspezifisch ausgereifter Content. Nur der habe das Potenzial zum sogenannten Big Move, zu einem cleveren cross-medialen Schachzug in der Zielgruppe, der positive Veränderungen in der Marken-Wahrnehmung bewirken kann.Vor diesem Hintergrund steht die 2003 von trivero Kommunikation geschaffene Marke BigMove nun auch unabhängig von ihrer Nutzung im Schwertransport unter www.bigmove-marketing.de (http://www.bigmove-marketing.de) für die strategische Expertise des Münchner Marketing-Dienstleisters. Hinsichtlich Markenführung, Positionierung, Vertriebs- und Personalmarketing soll damit der Big Move, die Bedeutung des 'cleveren Schachzugs' für den Mittelstand in Zeiten inflationärer medialer Berieselung stärker in den Vordergrund gerückt werden. Fallbeispiele können unter trivero.de bestellt werden.Pressekontakt:Tobias KochTel: +49 (0)89 - 37 98 96-11Email: t.koch@trivero.detrivero Kommunikation e.K.Streitfeldstr. 33D-81673 MünchenOriginal-Content von: trivero Kommunikation e.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101580/4535890