Dabei hat ZUMTOBEL einen Periodengewinn von 22,2 Mio. Euro erzielt, nach einem Verlust von 6,1 Mio. Euro. Das operative Ergebnis fiel höher aus. Die Jahres- und Mittelfrist-Prognose wird trotz steigender Unsicherheiten wie Auswirkungen des Coronavirus bestätigt. "Die Lichtbranche ist ein hartumkämpfter Markt und der Preisdruck ist immens groß", so ZUMTOBEL-Chef Alfred Felder am Dienstag in einer Pressemitteilung. ...

