Allein in diesem Jahr wolle der Konzern den CO2-Ausstoss seiner Pkw-Flotte um rund 20 Prozent senken, sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius am Dienstag in Stuttgart in einer Online-Pressekonferenz. Damit setzen sich die Schwaben ähnliche Ziele wie Konkurrent BMW, um mögliche Strafen durch die EU-Kommission wegen zu hoher ...

