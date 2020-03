Die Aktie von K+S ist wie sämtliche anderen HDAX-Titel in den vergangenen Handelstagen deutlich nach unten gerauscht. Damit hat sich der Abwärtstrend der vorangegangenen Wochen und Monate weiter fortgesetzt. Um diesen endlich nachhaltig zu stoppen, benötigen die K+S-Anteile Unterstützung durch höhere Kalipreise.Und diesbezüglich gibt es zumindest etwas Grund zur Hoffnung. Denn die Kalipreise in Brasilien (siehe Chart) oder auch in einigen Teilen der USA haben in den vergangenen beiden Wochen wenigstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...