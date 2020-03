Seitdem das Coronavirus nun auch in Europa stärker aufkommt, scheinen viele Anleger geradezu panikartig zu verkaufen. Angst und Unsicherheit sind jedoch keine guten Ratgeber für Investmententscheidungen. Wer hingegen aufgrund seiner Strategie oder auf Basis der Anfang des Jahres beschriebenen Überbewertung verkauft hat, handelt rational. Wir können alle noch nicht abschätzen, wie schlimm der aktuelle Abschwung am Ende sein wird. Aber wir können in Szenarien denken. So könnte sich die Wirtschaftsleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...