London (ots/PRNewswire) - Das global führende Unternehmen für Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analytik OANDA (http://oanda.com/) hat seine Partnerschaft mit dem in Dublin ansässigen FinTech-Unternehmen Chasing Returns weiter verstärkt, um Kunden auf der ganzen Welt eine erweiterte Palette von Fähigkeiten anzubieten, die verhaltenswissenschaftliche Forschungsergebnisse zur Verbesserung der Trading-Performance nutzen. Die Vereinbarung baut weiter auf der 2018 erfolgten Integration der Risikomanagementtechnologie von Chasing Returns in Oandas preisgekrönte Handelsplattform auf, die Retail-Kunden den Zugang zum Trading Performance Management-Portal ermöglicht hat.Das Trading Performance Management-Portal, die sich auf die fachliche Expertise von Chasing Returns im Bereich der Verhaltenswissenschaften stützt, bietet bereits einen vertieften Einblick in individuelle Trading-Gewohnheiten und ermöglicht OANDAs Kunden, die Vorteile der personalisierten Analytik unmittelbar zu nutzen, um eigene psychologische Einflussfaktoren und gewohnheitsbedingte Verhaltensweisen besser zu verstehen, z.B. ob sie an einem bestimmten Tag der Woche oder beim Handel mit einem bestimmten Produkt erfolgreicher sind.Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden OANDA-Kunden nun auch Zugang zu weiterentwickelten Chasing Returns-Funktionen über die gesamte Suite der OANDA-Plattformen - einschließlich der API und Plattformen von Drittanbietern - haben:- Gameplan Pro, das erweiterte Trading-Erkenntnisse umfasst, die sichauf psychologische Aspekte bei der Performance des individuellenHändlers konzentrieren- Eine neue Goal-Setting-Option, die es Händlern erlaubt,vordefinierte Ziele zu setzen, um ihre Handelsziele zu erreichen- PlayMaker, das Händlern ermöglicht, Risiken in Echtzeit überwachenund vordefinierte Take-Profit- und Stop-Loss-Level festlegen- Eine OANDA Performance Statements-Option, mit der Händler täglicheAufzeichnungen machen und je nach Bedarf Statements herunterladenkönnen, die neben ihrer Account-History auch Performance-Daten undMarktinformationen von Chasing Returns enthalten. "OANDA ist im Kern ein FinTech-Unternehmen, das sich langjährig dem Ziel verschrieben hat, seinen Kunden Zugang zu topmodernen Trading-Tools mit innovativer Technologie zu bieten, damit sie erfolgreicher agieren können. Es war von daher naheliegend, unsere laufende Zusammenarbeit mit Chasing Returns zu erweitern und neue Features und erweiterte Funktionen in unser OANDA Trading Management Portal einzuführen, die den Kunden einen klaren Mehrwert bieten, indem sie aufzeigen, wie ein besseres Verständnis der individuellen inhärenten Trading-Gewohnheiten zu einer verbesserten Disziplin und Rentabilität des Portfolios führen kann", sagt Mohsin Siddiqui, Chief Client Officer bei OANDA."Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung mit OANDA erweitert haben und neue Wege der Zusammenarbeit erkunden, um OANDAs Kunden zum Erfolg zu verhelfen", erklärt Ann Hunt, CEO von Chasing Returns. "Unsere auf den Verhaltenswissenschaften basierenden Tools wurden speziell dafür entwickelt, vertiefte Einblicke in individuelle Trading-Strategien zu gewähren und eine klare Sicht darauf zu ermöglichen, wann man am erfolgreichsten ist - und genauso auch, wann man am wenigsten erfolgreich ist. Dies wiederum ermöglicht eine individuell objektivere Sichtweise, die den Erfolg mit maximieren kann. Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, einen Wettbewerbsvorteil in den Trading-Strategien von OANDA-Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen".Siddiqui sagt weiter, "Wir freuen uns darauf, die Grundlagen unserer Partnerschaft mit Chasing Returns in den kommenden Jahren weiter auszubauen, um unseren Kunden weitere interessante Risk Management-Tools zur Verfügung zu stellen".Informationen zu OANDAOANDA besteht seit 1996 und hat als erstes Unternehmen Wechselkursdaten kostenlos im Internet bereitgestellt. Es hat eine Plattform für den Devisenhandel lanciert, die fünf Jahre später der Entwicklung des webbasierten Währungshandels zum Durchbruch verholfen hat. Heute bietet das Unternehmen Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Firmenkunden und gilt als ausgewiesener Experte für den Devisenmarkt. Mit regulierten Vertretungen in sechs der weltweit aktivsten Finanzmärkte engagiert sich OANDA konsequent dafür, das Geschäft des Devisenhandels zu transformieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf oanda.com (http://www.oanda.com/), oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx) oder YouTube (http://www.youtube.com/user/oanda).Informationen zu Chasing ReturnsDas irische FinTech-Unternehmen Chasing Returns hat seine operative Basis in Dublin. Die seit 2016 erstmal verfügbaren Produkte werden derzeit in 82 Ländern eingesetzt. Ansprechpartner ist CEO Ann Hunt unter ann.hunt@chasingreturns.com. Weitere Informationen finden Sie auf chasingreturns.com. Folgen Sie Chasing Returns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5165136/), Twitter (https://twitter.com/Chasing_Returns), Facebook (https://www.facebook.com/chasingreturns/) oder YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC8d1XuFm7qUj7rhG_N-Y09w).