Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000) wird seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen, wie Beiersdorf am Dienstag bei Vorlage der Jahresergebnisse berichtete. Beim derzeitigen Kursniveau von 96,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,73 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 29. April 2020 statt. Der Konzernumsatz des DAX-Konzerns verbesserte sich im Geschäftsjahr 2019 organisch um 4,1 ...

