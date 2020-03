NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach finalen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das vierte Quartal und die Jahreszahlen hätten den zuvor bekannten Eckdaten mehr oder weniger entsprochen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei daher der Ausblick gewesen, der strategische Investitionen beinhalte./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 07:03 / GMT



DE000KGX8881

