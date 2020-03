Die Deutsche Bank konnte seit dem Crash vergangenen Woche keinen Tag im Plus abschließen. Heute wird erneut eine Stabilisierung geprobt. Zu den Problemen mit der Finanzaufsicht in England gibt es dagegen neue Details. Mitelfristig kämpft der Konzern aber mit ganz anderen Schwierigkeiten.Demnach habe die britische Bankenaufsicht der Deutschen Bank gedroht, ihr nach dem Brexit den Zugang zur Insel zu verwehren. Laut Financial Times sei die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, allerdings gering. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...