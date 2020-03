CYNORA führte heute das erste kommerzielle Produkt ein, einen blauen fluoreszenten Farbstoff, der die Effizienz von OLED-Displays deutlich verbessert. OLED steht für Organic Light Emitting Diode (organische Leuchtdioden). Displays basierend auf OLED-Technologie gewinnen immer mehr Marktanteile und werden in Mobiltelefonen, Laptops, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten eingesetzt. CYNORA ist ein aufstrebender, führender Hersteller von OLED-Materialien. Das Produkt mit der Bezeichnung cyBlueBooster punktet mit einem fortschrittlichen Molekulardesign und ist mehr als 15 Prozent effizienter als vergleichbare Emitter. Es lässt sich leicht in bestehende OLED-Architekturen integrieren und ist in mehreren Blautönen zur anwendungsspezifischen Anpassung erhältlich. Das Produkt hilft den Display-Herstellern, nicht ausgeschöpftes Potenzial in der Emissionsschicht ihrer blauen OLED-Pixel zu nutzen und so die Effizienz zu steigern.

cyBlueBooster CYNORA's fluoreszenter blauer Emitter in der organischen Leuchtdiode (Bild: Dr. Harald Flügge, cynora GmbH)

Mit der Einführung markiert CYNORA den Schritt von der Spitzenforschung und -entwicklung in Richtung Kommerzialisierung. Das neue Produkt ist das erste Produkt im Portfolio von CYNORA, welches in Zukunft auch um grüne und blaue Farbstoffe auf der Grundlage der firmeneigenen innovativen TADF-Materialplattform erweitert wird.

Durch kontinuierliche Innovationen, wie flexible, faltbare und ultradünne Displays wächst der OLED-Displaymarkt stetig. Um die neuartigen Formfaktoren zu ermöglichen und eine überlegene Farbdarstellung zu erzielen, ist ein niedriger Stromverbrauch essentiell. Obwohl die OLED-Technologie bereits gut etabliert ist, haben OLED-Displays ihre höchste Effizienz noch nicht erreicht. Die Emissionsschicht ist von zentraler Bedeutung, da sie die Gesamtleistung einer OLED beeinflusst und sich erheblich auf den Stromverbrauch auswirkt. Da der blaue Farbstoff am wenigsten effizient ist, setzt die Branche einen starken Fokus auf die Suche nach neuen Wegen zur Effizienzsteigerung. Da zudem Displays der nächsten Generation wie QD-OLED-Displays ausschließlich blaue organische Farbstoffe verwenden, sind technische Lösungen mit extrem hoher Effizienz noch dringender erforderlich.

CYNORA hat den cyBlueBooster entwickelt, um dem Ziel des blauen Pixels mit der höchsten Effizienz näherzukommen. Das Produkt cyBlueBooster wurde mithilfe firmeneigener Simulationstechniken entwickelt. Es bietet eine um 15 Prozent höhere Effizienz als vergleichbare Lösungen und verbessert gleichzeitig den Farbpunkt. Sein enges Emissionsspektrum (<30 nm volle Halbwertsbreite) führt dazu, dass schädliches UV-Licht reduziert wird und das Seherlebnis für das Auge angenehmer wird. Das Produkt kann nahtlos in bestehende OLED-Displays bei geringen Anpassungen der Bauteilarchitektur integriert werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung können Kunden einen bestimmten Blauton wählen, um ihre OLED-Produkte zu optimieren und weiter abzugrenzen.

Adam Kablanian, CEO von CYNORA, betrachtet das Produkt als eine überzeugende Alternative für OLED-Displays der aktuellen und zukünftigen Generation. "Wir haben das Produkt in Zusammenarbeit mit Partnern aus der OLED-Branche entwickelt, um sowohl mehr Vorteile bei Leistung und Effizienz zu erzielen, als auch eine einfache Integration zu gewährleisten. Das Produkt wurde von unserem Team aus hochqualifizierten Materialforschern entwickelt, das eine ausgeprägte Kenntnis der Effizienzlücken von OLED-Displays hat. Wir freuen uns über diesen ersten kommerziellen Meilenstein. CYNORA bleibt weiterhin innovativ und entwickelt die nächste Produktgeneration."

