Wer seine Daten - Bilder, Videos und Dokumente - nicht auf einer Cloud wie Google Drive, Dropbox oder iCloud ablegen will, für den gibt es drei Möglichkeiten, eine eigene, private Cloud-Lösung zu verwirklichen, also die Daten selbst zuhause zu speichern. Die Wege dahin erfordern mehr oder weniger viel technischen Aufwand und Geschick - und lassen sich relativ kostengünstig verwirklichen. mit einem USB-Datenstick oder einer externen Festplatte am DSL-Router mit einer fertig eingerichteten Netzwerk-Festplatte (NAS) für zu Hause mithilfe eines Raspberry Pi als Cloud-Server und einer Speicherkarte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...