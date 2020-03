flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes konnten ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes konnten am Dienstag mehrheitlich zulegen. Der japanische Nikkei225 verlor an der TSE hingegen mit einem Minus von 1,22 Prozent auf 21.082,73 Punkte. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg hohe Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen um 09:00 Uhr mit 12.013,06 Punkten und notierte innerhalb der ersten halben Stunde bereits mit einem Tageshoch von 12.145,32 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag via Xetra mit einem leichten Kursverlust von 0,27 Prozent bei 11.857,87 Punkten aus dem Handel. Die folgende Analyse wurde auf Basis des 1h-Stunden-Chartbilds gefertigt. Ausgehend vom Rekordhoch des 17. Februar 2020 bei 13.795,24 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 02. März 2020 bei 11.624,83 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.137/12.454/12.710 und 12.968 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.625 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.307/11.113/10.796 und 10.284 Punkten in Betracht.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

