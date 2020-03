BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh rechnet 2020 weiter mit einem hohen Wachstum bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Der Umsatz soll zwar nicht mehr so stark wie noch im vergangenen Jahr zulegen, aber währungsbereinigt immer noch um 22 bis 27 Prozent wachsen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht des im SDax notierten Unternehmens hervorgeht. Dabei soll die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 4,0 bis 5,5 (2019: 2,6) Prozent steigen. Der Aktienkurs näherte sich am Dienstag seinem Rekordwert.



Analyst Marcus Diebel von der Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von einem ermutigenden Umsatzausblick. Investoren dürften sich eher auf das obere Ende der Spanne einstellen.



Die Aktien legten denn auch am Vormittag um 6,79 Prozent auf 23,60 Euro zu. Damit näherten sich die Papiere ihrem Rekordhoch von 25,55 Euro von Mitte Februar, bevor sie von den Konjunktursorgen infolge der Coronavirus-Epidemie mit nach unten gezogen worden waren.



Mitte Januar hatte die Veröffentlichung der wichtigsten Kennziffern für 2019 den Aktien zusätzlichen Schwung verliehen. So konnte Hellofresh den Erlös im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 37 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro steigern. Die bereinigte Ebitda-Marge war dabei erstmals positiv. Zudem wurde der Verlust unter dem Strich deutlich reduziert. Hier wäre das Unternehmen fast im Plus gelandet./zb/mis/bek/jha/

