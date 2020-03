Nach einem Wochenverlust von über 30 Prozent Ende Februar gelingt der AMD-Aktie die Kehrtwende. Den gestrigen Handelstag schloss das Papier mit 4,35 Prozent im Plus ab. Das lag auch an dem von 58 auf 62 Dollar angehobenen neuen Kursziel der Bank of America. Kurz vor dem am 5. März stattfindenden AMD Analystentag generiert das Papier ein Kaufsignal. Vor dem Financial Analyst Day von AMD am Donnerstag hat die Bank of America am Montag das Kursziel von 58 auf 62 Dollar angehoben und der Aktie so einen ...

