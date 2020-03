Der Dow Jones hat am Montag den höchsten Punktgewinn seiner Geschichte verbucht, stieg um 1.293,96 Punkte. Der DAX setzt am Dienstag ebenfalls zu einer Gegenbewegung nach einer der schwärzesten Wochen der vergangenen Jahre an. Für einen neuen Rekord reicht das aber noch nicht. Bei weitem. Dafür müsste das deutsche Börsenbarometer noch eine große Schippe obendrauf legen.1.293,96 Punkte. So stark ist der US-Leitindex Dow Jones am Montag gestiegen. Damit hat er eine neue Bestmarke gesetzt. Sein deutsches ...

