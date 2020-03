LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar wieder gefallen. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise zwar 1,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, im Januar war die Rate aber noch auf 1,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten den jetzigen Rückgang erwartet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.



Teurer als ein Jahr zuvor waren im Februar vor allem Lebens- und Genussmittel. Dagegen gingen die Energiepreise auf Jahressicht leicht zurück. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,6 Prozent, während industriell gefertigte Güter nur 0,5 Prozent teurer waren als von einem Jahr.



Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Teuerung von etwas weniger als zwei Prozent an. Diese Rate hat sie jedoch lange nicht mehr erreicht, weshalb sie ihre Geldpolitik stark gelockert hat.



Derzeit gibt es Spekulationen, dass die EZB ihre Politik wegen der Virus-Krise weiter lockern könnte. Viel Spielraum für Zinssenkungen hat sie angesichts des bereits sehr niedrigen Zinsniveaus aber nicht mehr./bgf/jsl/mis