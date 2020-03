FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.03.2020 - 11.00 am



- HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1500 (1800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 650 (750) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3200 (3800) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JOHN LAING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 407 PENCE - HSBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2950 (2810) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN PT TO 1255 (1550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 390 (620) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1325 (1229) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6600 (6950) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2700 (3300) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS HUNTSWORTH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 108 (110) PENCE - LIBERUM CUTS VERTU MOTORS PRICE TARGET TO 50 (52) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BAT PRICE TARGET TO 3460 (3500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1480 (1545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 1685 (1755) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1725 (1740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 195 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 415 (405) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 570 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - SOCGEN CUTS BARCLAYS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 160 (220) PENCE - STIFEL RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4275 (4000) PENCE - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1375 (1410) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HUNTING TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 320 (510) PENCE - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6000 (5800) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob