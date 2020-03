Coronavirus und das Ende der Welt? Mitnichten. In einem von negativen Emotionen geprägten Markt gilt es, kühlen Kopf zu bewahren, den Verstand einzuschalten und die Fakten nüchtern zu analysieren. Dazu genügt bereits ein Blick in die Historie des ältesten Index der Welt. In 124 Jahren hat der Dow Jones die große Weltwirtschaftskrise 1929 überwunden, zwei Weltkriege mitgemacht, Öl- und Kuba-Krisen durchlebt, den Neuen Markt platzen sehen, die Finanzkrise 2008 ausgesessen und auch mit SARS die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...