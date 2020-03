Die paragon GmbH & Co. KGaA hat heute beschlossen, aufgrund der zunehmend kleiner werdenden Schnittmengen zwischen den Geschäftsmodellen von paragon und Voltabox einen Verkauf ihrer Beteiligung an der Tochtergesellschaft Voltabox AG vorzubereiten.

Die Optionen, die paragon derzeit prüft, reichen von einem Teilverkauf bis zu einem Verkauf der gesamten Beteiligung. paragon will die Erlöse in das automobile Kerngeschäft investieren. Derzeit hält paragon 60 Prozent des Aktienkapitals der Voltabox AG, die übrigen 40 Prozent sind in Streubesitz.

"Nicht der richtige Partner"

"paragon hat die Voltabox AG mehr als acht Jahre bis zu ihrer marktführenden Position begleitet", sagt Klaus Dieter ...

