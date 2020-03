i-web ist eine Anbieterin von E-Government-Lösungen und bietet neu die Integration der SwissID in die i-web-Module für Gemeinden und Kantone an.Zürich - Die SwissSign Group, Anbieterin der SwissID, geht mit i-web eine strategische Partnerschaft ein. i-web ist eine Anbieterin von E-Government-Lösungen und bietet neu die Integration der SwissID in die i-web-Module für Gemeinden und Kantone an. Grundlage dafür bilden die von der SIK mit SwissSign Group vereinbarten Sonderkonditionen für die Verwaltung. SwissSign Group und i-web haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...