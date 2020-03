LONDON (dpa-AFX) - Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat inmitten der Virus-Krise geldpolitische Hilfen in Aussicht gestellt. Die Zentralbank sei bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Wirtschaft die Belastungen der Corona-Krise überwinde, sagte der Kanadier am Dienstag im britischen Parlament. Der geldpolitische Rat analysiere derzeit die Auswirkungen der Krise.



Carney erläuterte, dass die Bank of England in Kontakt mit anderen großen Notenbanken stehe. Auch mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) stehe man in Verbindung. In den vergangenen Tagen haben alle großen Notenbanken ihre Handlungsbreitschaft signalisiert, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Spekuliert wird auf Zinssenkungen, insbesondere in den USA.



Carney wird Mitte März planmäßig aus dem Amt scheiden. Sein Nachfolger ist der Chef der Finanzaufsicht FCA, Andrew Bailey./bgf/jsl/mis