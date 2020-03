FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat die Stammaktien des Autovermieters Sixt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 78 Euro gesenkt. Analyst Stephan Bauer begründete die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem neuartigen Coronavirus, der viele europäische Unternehmen dazu veranlasst habe, Geschäftsreisen zu verbieten. Er ziehe außerdem den globalen Tourismus in Mitleidenschaft./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 07:55 / CET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0007231326

