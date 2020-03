HONGKONG/ TAIZHOU (IT-Times) - Die chinesische Geely Holding rund um Millirdrär Li Shufu will ein eigenes Sattelitennetz bauen. Hierfür wollen die Chinesen eine Fabrik und ein Testcenter errichten. Die Geely Holding Group kündigte heute an, in den Satellitenmarkt einzusteigen und ein eigenes Werk und...

Den vollständigen Artikel lesen ...