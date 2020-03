Berlin (ots) - Zwei Grimme-Preise kann der rbb in diesem Jahr für sich verbuchen: Mit dem Grimme-Preis 2020 wird der Dokumentarfilm "Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz" in der Kategorie "Information & Kultur" gewürdigt. In der Kategorie "Unterhaltung" geht die Auszeichnung an die erste Staffel "Chez Krömer".rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Beide Auszeichnungen stehen für das, was uns im rbb wichtig ist: journalistische Professionalität, Ideenreichtum bei der Themenfindung und Kreativität in der Formatkonzeption. Fernsehen ist immer Teamwork, doch den Preisträgern möchte ich ganz besonders für ihre herausragende Leistung danken - dem Dokumentarfilmer Jean Boué für seine hintergründigen Beobachtungen in der Prignitz und Kurt Krömer, Michael Maier und Friedrich Küppersbusch für die Show 'Chez Krömer', in der Kurt Krömer als unberechenbarer Moderator seine Gäste in Berlin immer wieder neu herausfordert."Grimme-Preis für "Die Unerhörten" in der Kategorie "Information & Kultur"In seinem 65-minütigen Dokumentarfilm "Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz" beobachtet Jean Boué im Wahlkreis Westprignitz den Wahlkampf um den Einzug in den Landtag Brandenburg. Der Regisseur, der selbst in der Prignitz lebt, begleitet fünf Kandidaten, die sich um das eine Direktmandat bewerben - von SPD, CDU, Grüne, Linke und AfD. Der Film zeigt, wie sich die Politiker mit den Menschen und ihrem Leben auf dem Land auseinandersetzen. Jean Boué fragt, warum sich dort Menschen häufig abgehängt und nicht gehört fühlen: Wie kommt es, dass diese "Unerhörten" die Politik nicht mehr verstehen, die doch für sie gemacht wird?Aus der Jurybegründung: "'Die Unerhörten' bricht nicht die Bundespolitik aufs Lokale herunter. Es ist eher andersherum: Die kleinen Themen werden in die große Diskussion eingespeist. Die Region jedenfalls darf ihre eigenen Fragen stellen. Gleichwohl ist der Film, der als Beitrag zum gesamtdeutschen politischen Diskurs erkennbar ist, überregional relevant. (...) Es ist ein leichtgängiger, charmanter Film geworden, mit viel Sympathie für die Region, in der er spielt, und für die unstrategischen Herangehensweisen der Kommunalpolitiker."Buch und Regie von "Die Unerhörten" hatte Jean Boué. Die Redaktion lag bei Ute Beutler (Produktion: Jab Film), die Erstausstrahlung war am 25.8.2019 im rbb Fernsehen.Kurt Krömer zum zweiten Mal Preisträger in der Kategorie "Unterhaltung"Der zweite Grimme-Preis 2020 für den rbb geht an die Show "Chez Krömer", namentlich an Kurt Krömer (Moderation), Michael Maier (Regie) und Friedrich Küppersbusch (Produktion). Neun Jahre nach seinem ersten Grimme-Preis - für "Krömer - Die internationale Show" (rbb) in 2011 - ist Kurt Krömer mit der ersten Staffel von "Chez Krömer" nun erneut erfolgreich. In den vier Folgen stellen sich vier Gäste bei ihrem ganz persönlichen Verhör den provokanten Fragen des Moderators: Motivationstrainer Jürgen Höller, CDU-Politiker Philipp Amthor, Handball-Ikone Stefan Kretzschmar und der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert. "Die Gäste finde ich jetzt schon fürchterlich, aber genau darin liegt ja der Reiz", so Krömer zum Start der Staffel im rbb Fernsehen. Als Berlin-Botschafter des rbb empfängt er seine prominenten Interviewgäste mit Schnauze und Herz, absurd-naiven Fragen, bösem Witz oder präzisem Konter.So urteilt die Jury: "'Chez Krömer' ist ein durch und durch ungewöhnliches Format, das Erkenntnisse liefert, die so im herkömmlichen Fernsehen höchst selten im Angebot sind. Wer zu Kurt Krömer in die Show kommt, kann sich niemals sicher sein. (...) Berechenbar ist da nur das Unberechenbare, die Gewissheit, dass meist alles anders kommt, als man vorher denkt. So etwas offenbart sich im deutschen Fernsehen sonst höchstens unter dem Mikroskop, bei 'Chez Krömer' ist es die gute Übung, die dieses Format und seinen Formatträger so herausragend macht."Die erste Staffel "Chez Krömer" erzielte bisher rund 2,2 Mio. Abrufe im Netz (Youtube, Mediathek, Website). Die Redaktion lag bei Jürgen Stark (Produktion: probono TV). Die erste der vier 30-minütigen Sendungen lief am 3.9.2019 im rbb Fernsehen.Das Grimme-Institut hat heute (3.3.) bekanntgegeben, welche Fernsehsendungen und -leistungen in diesem Jahr als vorbildlich und beispielhaft ausgezeichnet werden. Die 56. Grimme-Preis-Verleihung findet am 27.3.2020 im Theater der Stadt Marl statt. Der Grimme-Preis gilt als einer der renommiertesten Fernsehpreise in Deutschland.Pressefotos zu "Die Unerhörten" und "Chez Krömer" auf: www.ard-foto.dePressekontakt:Eva MarockTel 030 / 97 99 3 - 12 110eva.marock@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4536230