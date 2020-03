Was zum Wochenbeginn noch nach einer rein technischen Gegenbewegung aussah, könnte sich als der Versuch einer Bodenbildung entpuppen.Zürich - Ob es sich bei den Kursgewinnen am Schweizer Aktienmarkt vom Dienstag wirklich um eine Stabilisierung handelt, wird sich am Mittag zeigen. Dann werden der Fed-Chef Jerome Powell und US-Finanzminister Steven Mnuchin zusammen mit ihren Kollegen aus den G7-Staaten in einer Telefonkonferenz über die weitere Vorgehensweise beraten. Am Markt herrsche die Hoffnung auf eine gemeinsame...

