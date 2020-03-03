DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03I/18 DE000HLB5LL8 05.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09G/16 DE000HLB3P04 05.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03H/17 DE000HLB4DL8 05.03.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA03I/18 DE000HLB5LL8 05.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09G/16 DE000HLB3P04 05.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03H/17 DE000HLB4DL8 05.03.2020 HZE/EOT