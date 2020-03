Köln (ots) - Die Grimme-Preis-Gewinner 2020 stehen fest: Auch das erfolgreiche TVNOW-Original "Prince Charming" zählt zu den diesjährigen Preisträgern! In der Kategorie "Unterhaltung" wird Deutschlands erste Gay-Dating-Show mit einer der renommiertesten deutschen Auszeichnungen für Fernsehsendungen und -leistungen bedacht. Aus der Begründung der Jury: "Dank der Unbefangenheit, die ein Format so nur in seiner Debütstaffel haben kann, brechen sich in 'Prince Charming' immer wieder unerwartet Momente echter Gefühle und echter Verbundenheit Bahn. (...) nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung, (...) auch eine neue Art von Märchen." Die Preisverleihung findet am 27. März 2020 in Marl statt."'Prince Charming' ist ist eines unserer ersten TVNOW-Originals. Dass die Sendung nicht nur die Herzen unserer User erobert hat, sondern jetzt auch den Grimme-Preis erhält, ist ein großer Ritterschlag und zeigt, dass es höchste Zeit für die erste schwule Dating-Show in Deutschland war. Unser herzlicher Dank gilt der Jury, aber auch Seapoint und unserem Redaktionsteam um Kirsten Petersen, die das Format so unterhaltsam und berührend zugleich umgesetzt haben. Ein gutes Jahr nach dem Start als eigenständiger Streamingdienst so eine Auszeichnung zu bekommen, ist wirklich etwas Besonderes und bestärkt uns darin, auch weiterhin mutig und offen zu programmieren. Da ist auch schon einiges geplant", so Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter von TVNOW.Nina Klink, Produzentin von Seapoint Productions ergänzt: "Egal ob männerliebende Kerle oder frauenküssende Männer - die Liebe ist eine universelle Geschichte, die wir uns alle gerne erzählen! Das gesamte Team freut sich wahnsinnig über diesen Preis! Gemeinsam mit TVNOW durften wir für mehr Vielfalt in der deutschen Unterhaltung sorgen. Hoffentlich gibt es in Zukunft noch mehr davon!"In Kürze kommt die erste Staffel von "Prince Charming" auch ins Free-TV: VOX zeigt das Erfolgsformat ab dem 20. April 2020 immer montags um 22.15 Uhr. Dann sucht "Prince Charming" Nicolas Puschmann unter 20 Singlemännern in Griechenland seinen Mr. Right. Acht Folgen lang (sowie in einer anschließenden Wiedersehens-Show) geht es in spektakulären Dates, bei knisternden Momenten zwischen den Singles untereinander oder dem Kuss-Marathon von Prince Charming nicht nur gefühlstechnisch drunter und drüber.Eine zweite Staffel "Prince Charming" ist darüber hinaus bereits bestätigt.Hintergrund TVNOWTVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit bis zu 5,32 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste deutsche Anbieter im Markt. Der "Main-Streamer" mit klarem Fokus auf lokale Inhalte für ein großes Publikum bietet derzeit rund 34.000 Programmstunden verschiedener Genres von Show und Real Life über Sport und Dokumentation bis zur Fiction. Mit diesem erfolgreichen Mix konnte TVNOW seit dem Relaunch im Dezember 2018 ein Abo-Wachstum von 45 Prozent und eine Steigerung der Video-Nutzung von 30 Prozent generieren.TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat)."Prince Charming" wird produziert von Seapoint Productions und basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von Viacom International Studios.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikattion TVNOWJovan Evermannjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4536246