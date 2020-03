Die Aktie der Commerzbank befand sich in der vergangenen Woche in Sippenhaft mit dem Gesamtmarkt und stürzte brutal ab. Heute steigt der Wert im freundlichen Umfeld wieder. Das dürfte nicht nur an der besseren Stimmung liegen.Der schon länger bekannte Verkauf der Commerzbank-Sparte ComStage an die französische Bank Société Générale geht nun über die Bühne. Damit verkaufen die Deutschen ihren ETF-Anbieter wie geplant mit den Handelsbüchern, Mitarbeitern, Kundengeschäft und Teilen der IT. Im laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...