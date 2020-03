Die Geschichte des Fensterhebers ist nicht so alt wie die des Automobils an sich. Denn die ersten Scheiben waren feststehend oder steckbar, danach kamen Klappfenster, man denke an das Kultauto "Ente", gefolgt von Schiebefenstern, wie sie beispielsweise der Renault 4 besaß. Im Jahr 1928 begann Max Brose, Gründer eines heute sehr großen Automobilzulieferers, Fensterheber für Automobile zu entwickeln ...

