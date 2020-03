Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag die Kurserholung verfestigt. Der Dax (DAX 30) baute die Gewinne aus dem frühen Handel am Vormittag aus und lag zuletzt mit 2,9 Prozent auf 12 197 Punkte im Plus. Die Erholung relativiert sich allerdings mit dem Blick zurück: In den vergangenen acht Sitzungen war der Dax um 14 Prozent oder fast 2000...

