Leipzig (ots) - Mit Schülerworkshops, Mitmachaktionen und Sofa-Talks geht MDR WISSEN zur Buchmesse auf digitale Bildungsmission. Neben der praktischen Wissensvermittlung für Schülerinnen und Schüler auf der Messe werden im Netz unter mdr-wissen.de alle Themen zur digitalen Bildung gebündelt."Wissen und Bildung und damit eben auch Medienkompetenz ist eines der großen Themen von MDR WISSEN. Kinder- und Jugendliche nutzen so intensiv und selbstverständlich wie keine andere Zielgruppe Social Media, Streaming-Dienste und andere digitale Angebote. Deswegen wollen wir ihnen zur Buchmesse ganz praktisch an konkreten Beispielen aus unserer Redaktion zeigen, wie z.B. eine YouTube-Folge entsteht, wie man im Netz Fake News entlarvt oder auch was jeder einzelne tun kann, damit der Umgang miteinander auf Social Media wirklich sozialer wird und weniger von Hass und Hetze dominiert wird", Daniel Vogelsberg, Redaktionsleiter von MDR WISSEN.MDR WISSEN-YouTube Format "Was wäre wenn...?" mit Jack Pop YouTuber und "MDR WISSEN-Host" Jack Pop verrät Geheimnisse einer echten YouTube-Dramaturgie. Und fordert zum Ausprobieren aus. Ob es ein Schülerinnen und Schüler-Dreh in das MDR WISSEN-Format schafft? - 6 Schülerworkshops: Donnerstag 12. März und Freitag 13. März, jeweils 10, 12 und 14 Uhr (Dauer: 2 Stunden)"Fake oder Fakt" mit Kristin KielonHerausfinden, was wirklich stimmt. Manchmal genügen schon ein paar Klicks, um Fake News zu entlarven. MDR WISSEN-Expertin Kristin Kielon kennt sich aus, erklärt in den Workshops einige Tricks und deckt gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Fake News auf. - 3 Schülerworkshops: Donnerstag 12.März, 10 und 14 Uhr und Freitag 13.März, 12 Uhr (Dauer: 2 Stunden)"Community-Knigge" mit Evelyn MikschDas anonyme Netz macht es leicht. Was Menschen sich persönlich nicht sagen würden - im Internet fallen die Hemmungen. MDR WISSEN-Social-Media-Expertin Evelyn Miksch hat Hilfe für Schülerinnen und Schüler parat: Was kann ich gegen Mobbing tun? Was setze ich Hass und Hetze entgegen? Wo endet die Meinungsfreiheit? Welche Rolle spielen Medienhäuser? - 3 Schülerworkshops: Donnerstag 12.März, 12 Uhr, Freitag 13. März, 10 und 14 Uhr (Dauer: 2 Stunden)"Klima und Umweltschutz" mit Anja Reumschüssel und "Ist die Schule noch zu retten?" mit Christoph PetersZwei Talks zu Themen, die Schülerinnen und Schüler umtreibt. MDR WISSEN begrüßt zwei prominente Gäste: Anja Reumschüssel, Journalistin und Autorin, Preisträgerin des Deutschen Jugendbuchpreises 2019, hat sich intensiv mit dem Thema Umwelt beschäftigt. Christoph Peters ist Autor des MDR WISSEN-Films "Ist die Schule noch zu retten? Wie wir künftig lernen müssen" - 3 Schüler-Sofatalks: Donnerstag 12. März, 11 Uhr (Umwelt), Freitag 13. März, 11 und 13 Uhr (Schule), Vorbereitung der Talks: jeweils eine Stunde vor Beginn.Die Veranstaltungen von MDR WISSEN finden im Rahmen der Reihe Digitale Bildung auf der Leipziger Buchmesse (Halle 2, A501) statt.www.mdr-wissen.de (http://www.mdr-wissen.de)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4536308