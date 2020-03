VIRUS: Ökonomen dämpfen Erwartungen an Notenbank-EingriffeFRANKFURT - Volkswirte dämpfen die Erwartungen an eine mögliche Krisenintervention führender Notenbanken angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. "Anders als in der globalen Finanzkrise werden die Zentralbanken bei der Bekämpfung des wirtschaftlichen Schadens durch das Coronavirus nur wenig helfen können", erklärte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, auf Anfrage am Dienstag. Das größte wirtschaftliche Problem sei ein Zusammenbrechen globaler Wertschöpfungsketten und fehlendes Konsumentenvertrauen.Eurozone: Inflation geht wieder zurückLUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar wieder gefallen. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise zwar 1,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, im Januar war die Rate aber noch auf 1,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten den jetzigen Rückgang erwartet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.Eurozone: Arbeitslosigkeit verharrt auf tiefstem Stand seit 2008LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat im Januar auf einem niedrigen Niveau verharrt. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote habe wie im Vormonat auf 7,4 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurozone am Dienstag in Luxemburg mit. Niedriger war die Arbeitslosenquote zuletzt im März 2008. Volkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet.ROUNDUP: Vorwahlen am 'Super Tuesday' in den USA haben begonnenWASHINGTON - Die Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten am "Super Tuesday" haben begonnen. Die ersten Wahllokale öffneten am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ) im Bundesstaat Virginia an der Ostküste der USA. Beim "Super Tuesday" wird in mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten darüber abgestimmt, welcher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern soll.Südafrika rutscht erneut in die RezessionPRETORIA - Die Wirtschaft Südafrikas ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in die Rezession gerutscht. Nach Regierungsdaten vom Dienstag schrumpfte die Wirtschaftsleistung der großen afrikanischen Volkswirtschaft im vierten Quartal 2019 um auf das Jahr hochgerechnet 1,4 Prozent. Das Minus folgt auf einen annualisierten Rückgang um 0,8 Prozent im dritten Quartal. Bei zwei Quartalen in Folge mit rückläufiger Wirtschaftsleistung sprechen Ökonomen von einer Rezession.VIRUS: Britischer Notenbankchef stellt Hilfen in AussichtLONDON - Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat inmitten der Virus-Krise geldpolitische Hilfen in Aussicht gestellt. Die Zentralbank sei bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Wirtschaft die Belastungen der Corona-Krise überwinde, sagte der Kanadier am Dienstag im britischen Parlament. Der geldpolitische Rat analysiere derzeit die Auswirkungen der Krise.Japans Zentralbank versorgt Finanzsystem weiter mit LiquiditätTOKIO - Die japanische Zentralbank hat das Finanzsystem des Landes inmitten der Virus-Krise erneut mit Zusatzliquidität versorgt. Den Geschäftsbanken wurde am Dienstag einmal mehr der zeitweise Ankauf von Staatsanleihen von bis zu 500 Milliarden Yen (etwa 4,2 Milliarden Euro) angeboten. Der Schritt entspricht dem Eingriff vom Montag, als die Zentralbank erstmals seit vier Jahren den Banken mit einem solchen Geschäft unter die Arme griff.ROUNDUP 2: Unionsfraktionsspitze gegen Vorschlag für FlüchtlingskontingenteBERLIN - Die Spitze der Unionsfraktion lehnt in der Debatte über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze den Grünen-Vorstoß zur Übernahme eines Flüchtlingskontingents ab. Wenn man einen Flüchtling in die Bundesrepublik hole, würden sich Hunderte falsche Hoffnungen machen und auf den Weg begeben, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin.ROUNDUP: FDP-Chef Lindner will 'Anti-Krisen-Paket' - Auch Söder für HilfenBERLIN - FDP-Chef Christian Lindner hat die Bundesregierung aufgefordert, ein "Anti-Krisen-Paket" gegen die wirtschaftlichen Folgen einer Coronavirus-Epidemie aufzulegen. "Die OECD warnt bereits vor einer Rezession", sagte der Parteivorsitzende der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verkenne den Ernst der Lage, wenn er sage, er wolle zunächst einmal die Fakten sichten. "Es ist höchste Zeit, auch im Bundeswirtschaftsministerium einen Krisenstab einzurichten." Neben dem FDP-Chef forderte auch CSU-Chef Markus Söder schnelle Hilfsmaßnahmen für die deutsche Konjunktur.VIRUS: Malaysias Notenbank senkt LeitzinsKUALA LUMPUR - Die Notenbank Malaysias reduziert inmitten der Virus-Krise ihren Leitzins zur Stützung der Wirtschaft. Wie die Zentralbank am Dienstag in Kuala Lumpur mitteilte, sinkt der Übernachtzins für die Banken um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Es ist die zweite Reduzierung in diesem Jahr. Analysten hatten den Schritt mit knapper Mehrheit erwartet.Schweizer Wirtschaft wächst etwas langsamerBERN - Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2019 etwas verlangsamt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Im dritten Quartal hatte das Wachstum 0,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Mittel ein etwas schwächeres Wachstum von 0,2 Prozent erwartet.VIRUS: Zahl der Infektionen außerhalb Chinas nimmt zuBERLIN - Weltweit haben sich laut dem Berliner Robert Koch-Institut inzwischen rund 90 900 Menschen in 73 Ländern nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Allein China hat nach offiziellen Angaben 80 280 Infizierte. "Das Geschehen verlagert sich etwas weg von China, und der Rest der Welt wird vermehrt betroffen", sagte Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag in Berlin. Seit Montag seien in China offiziell 115 Fälle hinzugekommen, in den restlichen 72 Ländern 1700 Fälle. Es handele sich weiterhin um eine dynamische und ernstzunehmende Situation.Eurozone: Erzeugerpreise fallenLUXEMBURG - In der Eurozone sind die Preise auf Herstellerebene im Januar gefallen. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Dienstag lagen die Erzeugerpreise 0,5 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte die Rate minus 0,6 Prozent betragen, im November lag sie bei minus 1,4 Prozent.VIRUS: Australische Notenbank senkt LeitzinsSYDNEY - Australiens Notenbank will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie mit einer Zinssenkung eindämmen. Das neuartige Coronavirus habe die kurzfristigen Konjunkturperspektiven eingetrübt, was im ersten Halbjahr 2020 zu einem langsameren Wachstum der Weltwirtschaft führen dürfte als bislang erwartet, teilten die Währungshüter am Dienstag in Sydney mit. Sie senkten den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent.Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. 