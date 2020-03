Luxembourg (ots) - Die Splendid Drinks Group, die in Deutschland im Bereich Getränkefachgroßhandel und -logistik aktiv ist, bereitet die Straffung ihrer Unternehmensstruktur vor. Vorrangig geht es dabei um die Verschmelzung verschiedener operativer Einheiten im Norden Deutschlands."Die Zusammenführung verschiedener operativer Einheiten zu einer schlagkräftigen Einheit ist ein wichtiger Schritt für die Splendid Drinks Group", erklärt Günter Thiel, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Splendid Drinks AG in Luxemburg. "Wir straffen unsere Struktur und werden damit effektiver in der operativen Steuerung. So sind wir in der Lage, noch besser auf die Bedürfnisse unserer Handels- und Gastronomiepartner einzugehen und die Entwicklung des GFGH-Marktes aktiv mitzugestalten."In einem ersten Step werden in 2020 die Getränkegroßhandel Peter Fischer GmbH & Co. KG (Gützkow) und die Meyer Getränke GmbH (Parchim) auf die Quandt-Schön Getränkefachhandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Satow verschmolzen, die Werner Esling GmbH (Grömitz) und die Quandt Getränke Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Geesthacht) auf die Splendid Drinks G+L Nordic GmbH in Hamburg. Die Standorte der Unternehmen, die verschmolzen werden, bleiben als Betriebsstätten auch weiterhin erhalten. Weitere Zusammenführungen operativer Unternehmenseinheiten sind für 2021 geplant. Die notwendigen Schritte für die gesellschaftsrechtlichen Verschmelzungen in diesem Jahr sind eingeleitet. Der Prozess mit den entsprechenden Eintragungen in die Handelsregister wird voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein.Über Splendid DrinksDie Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihren Sitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche: international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereich alkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, in Deutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlern und -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. Zum Leistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment an Getränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren für Gastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werden verschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten.Pressekontakt:Splendid Drinks AGSibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Senningerberg (Luxemburg)Tel.: +352/28 26 16-0press@splendid-drinks.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114117/4536327