von Birgit Haas, €uro am SonntagEs wurde ein Umsatzwachstum von sechs Prozent auf 2,9 Milliarden Euro erzielt. Der bereinigte Gewinn stieg überproportional um zehn Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte dabei mit acht Prozent Plus auf 1,8 Milliarden nicht so stark wie im Jahr zuvor. Künftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...