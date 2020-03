Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Kunden der Deutschen Post können sich künftig in Deutschland ihre Briefe per Email ankündigen lassen und sie im Internet verfolgen. Zudem will der Bonner Logistikkonzern Versand, Empfang und die Online-Nachverfolgung von Paketen erleichtern. Die Verbesserungen sind Teil einer Digitalisierungsoffensive, mit der die Post bis 2023 im deutschen Post- und Paketbereich im Rahmen ihrer Konzernstrategie 2025 die Produkte und Dienstleistungen für ihre Kunden verbessern will. Die Maßnahmen sind nach Angaben eines Unternehmenssprechers Teil der 2 Milliarden Euro, die die Deutsche Post DHL zwischen 2020 und 2025 insgesamt konzernweit in Digitalisierung investiert. Einige der neuen digitalen Services sollen laut Mitteilung bereits 2020 verfügbar sein.

Zum einen werden ab 2020 auch gewöhnliche Briefe im Internet verfolgbar sein, ab Sommer dann können Kunden der Deutschen Post über eine Kooperation mit Web.de und GMX sich täglich per Email und App ihre Briefe ankündigen lassen. Geschehen soll dies zunächst über ein Bild der Briefumschläge, ab 2021 sollen auch die Briefinhalte per Email übermittelbar sein, "unter Einhaltung der hohen deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards".

Unter anderem sollen künftig auch Briefe und Postkarten per Smartphone ohne Zusatzkosten frankierbar sein und das Packstation-Netzwerk ausgebaut werden.

Auch das "Live-Tracking" von Paketen soll noch 2020 an den Start gehen. Darüber hinaus soll die Zustellung der Pakete auf ein 60- bis 90-minütiges Zustellzeitfenster verbessert, die aktuelle Verfolgung des Zustellfahrzeugs in Echtzeit ermöglicht sowie eine Ankündigung der Sendung 15 Minuten vor Zustellung erfolgen.

